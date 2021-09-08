رقم مكتب العمل للشكاوى واستعلام عن رقم سداد مكتب العمل

رقم مكتب العمل، هناك الكثير من الهيئات والمؤسسات في كل دولة هدفها خدمة المواطن وتقديم الخدمات المختلفة التي تسهم في تسهيل كافة الأمور الحياتية على أهلها، ومن منطلق رؤية المملكة 2030 نحو وطن أفضل، وايماناً بدور المملكة في تيسير التواصل بين مكتب العمل والعاملين في المملكة مواطنين ووافدين، لسهولة التواصل وحل مشكلات المواطنين مع مراعات الإجراءات الاحترازية والبعد الاجتماعي، في ضل الظروف الحرجة التي يعيشا الوطن.

رقم مكتب العمل

وتعد مكاتب العمل واحدة من الخدمات التي تقدمها الدولة لمواطنيها، ويقدم العديد من الخدمات للعمال من المواطنين، وموضوعنا اليوم عن مكتب العمل السعودي ورقمه.

مكتب العمل والعمال

مكتب العمل المعروف عنها قانوناً إنها الجهة المسؤولة عن إدارة شؤون العمل في النطاق الموجود بيه المكتب والذي يتم تخصيصه بقرار من الوزير المختص

رقم تليفون شكاوى مكتب العمل

نستطيع أن نعرف هذه المؤسسة باسم مكتب العمل للشكاوى والاستفسارات، على الرقم المجاني لمكتب العمل 19911 والهدف من ذلك عدم إضاعة الوقت الخاص بالمواطنين.

وفي هذا الشأن قررت السلطات السعودية تخصيص هذا الرقم المجاني لمكتب العمل لتفعيل وتشغيل الخدمات في كل الأمور والإجراءات الخاصة بالحكومة، وذلك إعمالاً للإجراءات الاحترازية والوقائية التي يتخذها مسئولي الحكومة السعودية في ضل الظروف الاستثنائية الحالية.

الاستعلام عن خدمات مكتب العمل

يقدم مكتب العمل مجموعة من الخدمات الهامة والضرورية للمواطن والوافدين واصاحب العمل من خلال الرقم الموحد 19911 منها:

الشكاوى الخاصة بالدعم الفني، وهي شكاوى مرتبطة ببرامج وخدمات وزارة العمل السعودية.

عمليات التسوية لخلافات العمال.

خدمات التقدم بشكوى.

بيان المؤهلات المطلوبة في التخصصات المختلفة للوظائف الشاغرة المتاحة والمقدمة من الوزارة.

الخدمات الخاصة ببرنامج حماية الأجور، وحماية حقوق العاملين.

القيام بحجز المواعيد الإلكترونية، ومنها خدمة حجز موعد إلكتروني للتقدم بمقترحات أو لإجراء مقابلة عمل.

الخدمات الخاصة بنطاقات.

خدمات عمل المرأة بالمملكة.

رقم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الموحد

المملكة العربية السعودية تبذل الكثير من الجهد لكي تيسير وتسهيل على جميع المواطنين والمقيمين على ارض المملكة، لتستقبل اسئلتهم واستفساراتهم، عن طريق استخدام التكنولوجيا والأساليب التقنية الحديثة.

فقد خصصت وزارة العمل رقم مجاني موحد للرد على شكاوى وبلاغات والخدمات الخاصة بالدعم الفني والتقدم بالشكاوى والاستفسارات والخدمات الخاصة بحجز مواعيد إلكترونية وتسوية وحل مشاكل العاملين وعمل المرأة وبرامج حماية أجور العمال.

الرقم الخاص بمكتب العمل المجاني تم تخصيصه مجانا 19911 ليكون وسيلة للرد والإجابة على المواطنين لتلبية احتياجاتهم وتوفير الوقت والجهد عليهم

استعلام عن رقم سداد مكتب العمل

تتيح الوزارة خدمة السدد من المنزل بسهولة عن طريق الموقع الرسمي ومراعاتاً للبعد الاجتماعي في الخطوات التالية:

نقوم بالدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل السعودية.

نقوم باختيار خيار الخدمات الإلكترونية.

افتح القائمة الخاصية بالاستعلامات الالكترونية.

قم باختيار أيقونه خدمات مكتب العمل.

قم بفتح قائمة الخدمات واختر خيار خدمة رخصة العمل.

ثم اختر خيار رقم رخصة العمل برقم الإقامة.

ثم اختر رقم سداد مكتب العمل.

ادخل رمز التحقيق الذي امامك بدقة.

ثم اختر بحث سيتم عرض المعلومات الخاصة بك للاستعلام عنها ومن هذه المعلومات رقم السداد الخاص بالمستعلم.

رقم وزارة الموارد البشرية

قررت الوزارة المختصة تخصيص رقم مجاني موحد لمكتب العمل، وهو رقم مكتب العمل تم الإعلان عنه من قبل وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية. وهو عبارة عن رقم جوال مكون من 5 أرقام. حيث تم تخصيصه كرقم موحد وهو 19911. للتواصل مع العملاء. وتلقي الشكاوى والبلاغات. والاستفسارات والاقتراحات الخاصة بالعملاء.