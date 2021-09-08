فيديو : زوج السيدة المتوفية في مستشفى باربد رنيم ابو مسامح يتحدث للمدينة نيوز .. شاهد

دوت الخليج - : قال مصدر مطلع إن تقرير الطب الشرعي المتعلق بالسيدة المرحومة رنيم ابو مسامح التي توفيت في مستشفى خاص في اربد جراء خطأ طبي وفق زوجها تم تسليمه للإدعاء العام لاجراء التحقيق بشأنه .

وقال زوج السيدة محمد نواف ابو مسامح للمدينة نيوز إنه ادخل زوجته المستشفى المذكور في اربد لاجراء عملية تنظيفات بينما كانت زوجته حاملا في شهرها الخامس ، وبعد أن بشره الطبيب بأن أمورها جيدة وانه اجرى العملية وعليه اخراجها ، وبينما كان يساعدها في ارتداء الملابس لاخراجها من المستشفى انتكست حالتها وبقيت فأعيدت الى غرفة الانعاش ساعتين ونصف الساعة ، ليتم اخباره بعد حوالي ساعتين ونصف بأنها توفيت .

ويقول محمد إنه يريد معرفة ما جرى لزوجته التي دخلت المستشفى وليس لديها اي مرض مهما صغر وأن دخولها كان لاجراء التنظيفات فقط ، ولكنني فوجئت بأن حالتها انتكست ولأعلم بأن طفلي ذا الخمسة شهور تم اخراجه في العملية مجزءا ، وأضاف بأن الطبيب نسي جزءا من الطفل في بطن المريضة وهذا هو سبب وفاتها كما يقول في في هذا الفيديو المسجل .

وتركت السيدة المرحومة طفلا وهذه صورته ويدعى نواف وله من العمر سنتان ، وتساءل بحرقة : أنا لا اريد شيئا اريد أخذ حق رنيم فقط .

وختم بقوله : إنه تقدم بشكوى رسمية ضد الطبيب وضد المستشفى وكذلك فعل ذوو السيدة المتوفاة .

في انتظار صدور نتيجة التحقيق في هذه القضية الانسانية المفجعة .

تاليا فيديو لما يقوله زوج المرحومة :

وتاليا صورة طفلها سنتان :

المصدر : المدينة نيوز