الاتحاد الأوروبى ينتقد حكومة طالبان: غير شاملة

جدة - نرمين السيد - وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبى فى بيان: "لا يبدو أن التشكيلة الحكومية شاملة وتمثيلية للتنوع الإثنى والدينى الغنى فى أفغانستان، الذى كنا نأمل أن نراه ووعدت به طالبان فى الأسابيع الماضية".
يشار إلى أنه قبل إعلان طالبان تشكيلة حكومتها، قال مدير شؤون آسيا والمحيط الهادى فى المفوضية الأوروبية، جونار ويجاند، إن الاتحاد الأوروبى لن يتسرع فى الاعتراف رسميا بالحركة باعتبارها الحاكم الجديد لأفغانستان، ولكنه سيحتاج إلى التعامل معها، مشيرا إلى أن العلاقات الرسمية مع طالبان لن تتحقق إلا إذا استوفت الحركة شروطا محددة، منها احترام حقوق الإنسان.
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