جدة - نرمين السيد - ووفقًا لقناة "العربية"، أكدت المفوضية الأوروبية، أنها تتابع عن كثب سلوك حكومة طالبان قبل أى حوار معها، معربة عن استعدادها لمواصلة المساعدات الإنسانية لأفغانستان.
وكان الاتحاد الأوروبى حذر، اليوم الأربعاء، من أن الحكومة الأفغانية الجديدة التى أعلنتها حركة طالبان، ليست شاملة وتمثيلية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المفوضية الأوروبية تعلق مساعدات التنمية لأفغانستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.