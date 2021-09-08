المفوضية الأوروبية تعلق مساعدات التنمية لأفغانستان

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لقناة "العربية"، أكدت المفوضية الأوروبية، أنها تتابع عن كثب سلوك حكومة طالبان قبل أى حوار معها، معربة عن استعدادها لمواصلة المساعدات الإنسانية لأفغانستان.

وكان الاتحاد الأوروبى حذر، اليوم الأربعاء، من أن الحكومة الأفغانية الجديدة التى أعلنتها حركة طالبان، ليست شاملة وتمثيلية.