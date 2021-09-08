أبو الغيط يستقبل المفوض العام للأونروا

وأوضح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة أن أبو الغيط شدد على الأهمية البالغة التى ينطوى عليها عمل الوكالة، خاصة فى المرحلة الحالية التى يواجه خلالها اللاجئون الفلسطينيون فى مناطق عمل "الأونروا" الخمس صعوبات كبيرة جراء جائحة كورونا وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة.
واستمع أبو الغيط لشرحٍ مُفصل من المفوض العام "لازارينى" حول الأوضاع المالية للوكالة فى المرحلة الحالية، وما تُعانيه من عجزٍ مالى بلغ 100 مليون دولار، فضلاً عما تتعرض له الوكالة من ضغوط سياسية من بعض الجهات.
ونقل المصدر عن أبو الغيط تأكيده خلال المقابلة على أهمية الحفاظ على مجالات عمل الوكالة ونشاطها، وإبعادها عن التسييس من أجل القيام بالمهام الإنسانية الموكلة إليها، وبواقع التفويض الأممى الممنوح لها والمنصوص عليه فى قرار إنشائها فى عام 1949.
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