طالبان: 3 فرق إماراتية وقطرية وتركية تعمل على إدارة مطار كابول

تعمل 3 فرق إماراتية وقطرية وتركية، على إدارة مطار كابول، وفق ما نقلته سكاي نيوز عربية عن المتحدث باسم حركة طالبان الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، عبر حسابها على تويتر اليوم الأربعاء.

كانت دولة الإمارات أرسلت خلال الأيام الماضية، شحنات من المساعدات الطبية والغذائية إلى العاصمة كابول؛ في ”إطار المساهمة في توفير الاحتياجات الأساسية والضرورية لآلاف الأسر الأفغانية، خاصة الفئات الأكثر ضعفًا كالنساء والأطفال وكبار السن“.

واستولت ”طالبان“ على مطار كابول كاملًا، بعد ساعات من إقلاع آخر طائرة عسكرية أمريكية منه، وخروج القوات الأجنبية نهائيًا من أفغانستان، وذلك في وقت مبكر من صباح يوم 31 آب/ أغسطس الماضي.

وكانت الدوحة قد أعلنت أنها تعمل مع حركة طالبان، لإعادة تشغيل مطار كابول في ”أسرع وقت ممكن“، بعد توقف الملاحة فيه، إثر انسحاب القوات الأجنبية وتحوله إلى ممر إنساني وإستراتيجي هام.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن بلاده تبحث مع تركيا تقديم أي مساعدة فنية ممكنة في هذه المرحلة، فيما أكد نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو، على أن الأمن ”داخل وخارج“ المنشأة لا يزال أولوية.

ويقع مطار كابول على بعد 5 كيلومترات فقط، من وسط المدينة، وله مدرج إقلاع واحد مما يجبر الطائرات على الدوران فوق المدينة، عندما يكون مزدحمًا.

وموقع المطار يجعله عرضة لقذائف الهاون والصواريخ وأشكال أخرى من الهجمات، كما اتضح من الهجوم الذي تبناه تنظيم داعش، وأودى بحياة أكثر من 100 شخص، بينهم 13 أمريكيًا في 26 آب/ أغسطس.