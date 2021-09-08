الاتحاد الأوروبي يستنكر تشكيل طالبان حكومة ”غير شاملة” ولا ”تمثيلية”

انتقد الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، الحكومة المؤقتة التي شكلتها حركة طالبان في أفغانستان، معتبرا أنها ليست ”شاملة“ ولا ”تمثيلية“ للتنوع الإثني والديني في البلاد.

وقال ناطق باسم الاتحاد الأوروبي في بيان ”لا يبدو أن التشكيلة الحكومية شاملة وتمثيلية للتنوع الإثني والديني الغني في أفغانستان الذي كنا نأمل بأن نراه ووعدت به طالبان خلال الأسابيع الأخيرة“.

كما أبدى هايكو ماس، وزير الخارجية الألماني قلقه اليوم الأربعاء، إزاء الحكومة المؤقتة التي شكلتها حركة طالبان في أفغانستان.

وتمتلئ قائمة الحكومة الجديدة _التي أُعلنت أمس الثلاثاء_ بأسماء قادة الحركة الإسلامية وقدامى المحاربين في الحرب التي انتهت بانتصار طالبان الشهر الماضي بعد قتال دام 20 عاما.

وكانت القوى العالمية أبلغت طالبان بضرورة تشكيل حكومة تمثل جميع الأطياف في البلاد، وتدعم التعهدات بنهج أكثر تصالحا يحترم حقوق الإنسان، إذا كانت تريد السلام والتنمية.

وقال ماس قبل اجتماع مع نظيره الأمريكي ”إعلان حكومة مؤقتة لا تشارك فيها جماعات أخرى، والعنف الذي وقع أمس ضد المتظاهرين والصحفيين في كابول ليس إشارات تبعث على التفاؤل“. لكنه أضاف أن ”بلاده على استعداد لمواصلة الاتصالات مع طالبان في محاولة لضمان السماح لمزيد من الأشخاص بمغادرة البلاد“.

وتابع ماس أن أفغانستان تشهد أزمة ثلاثية. ففي حين تضررت مناطق عديدة في البلاد من نقص الغذاء بسبب الجفاف، فقد توقفت مدفوعات المساعدات الأجنبية.

وحذر ماس قائلا ”وإذا لم تقدر الحكومة الجديدة على ضمان استمرار إدارة شؤون الدولة، فهناك خطر حدوث انهيار اقتصادي بعد الانهيار السياسي، وستكون لذلك عواقب إنسانية أكثر مأساوية“.

وأكد ماس، قبيل اجتماعه مع أنتوني بلينكن في قاعدة رامشتاين الأمريكية، ”الحاجة إلى التنسيق الوثيق“، قائلا ”إنهما سيبحثان كيفية التعامل مع طالبان وكيفية إجلاء المزيد من الناس من البلاد“.