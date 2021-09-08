Link رابط تقليل الاغتراب 2021المباشر| قواعد تقليل الاغتراب والتحويل بين الكليات والمعاهد 2021 المرحلة الأولى والثانية

ننشر رابط التقديم في تقليل الاغتراب 2021 والتحويل بين الكليات والمعاهد لطلاب المرحلة الاولى والثانية للتنسيق 2021 حيث يتساءل الآلاف من طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي العام عن قوات تقليل الاغتراب والتحويل بين الكليات والمعاهد 2021 بعد تسجيل رغبات المرحلة الاولى والثانية عن موعد فتح تقليل الاغتراب 2021 التحويل بين الكليات حيث أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء تحويلات تقرير الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية بدءا من يوم الأربعاء المقبل الموافق الثامن من شهر سبتمبر الجاري وذلك من خلال موقع الحكومة الإلكتروني ويستطيع الطالب التقديم تقليل اغتراب لمرة واحدة ولكن بعدة شروط و سيتم سردها خلال هذا التقرير

قواعد تقليل الاغتراب 2021

وقواعد مرحلة تقليل الاغتراب 2021 والتحويل بين الكليات وهي كالتالي:

أولاً: التحويل بين الكليات الجامعية

يتم استقبال طلبات تقليل الاغتراب والتحويلات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني وذلك للطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر.

كما تتم فى حدود النسبة المقررة 10% وذلك خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 8/9/2021 حتى يوم الأحد الموافق 12/9/202 كل ذلك يكون عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

التحويل المناظر بين الكليات يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

أما التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

كما يشترط توفر الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة.

كذلك الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

أما ما يخص التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة.

شروط التحويل بين الكليات 2021رابط تقليل الاغتراب 2021

ويتم تقديم طلبات التحويل بين الكليات والمعاهد لطلاب المرحلة الأولى والثانية للتنسيق 2021عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط كما لا توجد تحويلات ورقية والتحويل متاحة لمرة واحدة فقط، ويتم التقديم عبر رابط تقليل الاغتراب 2021.

التحويل بين المعاهد 2021

ويتم إتاحة الفرصة للطالب الذى تم ترشيحه من خلال عملية التنسيق المرحلة الأولى والثانية إلى معهد سواء كان معهد عالي أو معاهد خاصة متوسطة وذلك بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في نفس التخصص أو تخصص آخر غير مناظر.

ويشترط في تقليل الاغتراب والتحويل بين الكليات 2021 أن يكون الطالب مستوفيا في الحد الادنى المعلن عنه للمعهد المراد التحويل إليه فيما يسمح به النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية بأسبقية المجموع.