‏‏الفاتورة الالكترونية stc.. الاستعلام عن الفاتورة واستعراضها عن طريق رقم الحساب

الفاتورة الالكترونية stc سهلت الكثير من الوقت والمجهود في تحصيلها، حيث بدأت الفواتير الإلكترونية باعتمادها كبيدل للفواتير الورقية، وأصبح من السهل الإطلاع على فواتيرك الخاصة بك، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية، التى توفر لك إدارة شؤونك المالية الخاصة بك في أي وقت، وأي مكان.الفاتورة الالكترونية stc
توفر للمستخدمين العديد من المميزات وهي:
- شعور العميل بالراحة والأمان حيث يمكن دفع الفاتورة مرة واحدة فضلاً عن ذلك حماية معلوماتك من القرصنة الإلكترونية.
الحصول على سجلات بكافة المدفوعات من الادارة المالية المختصة بجدولة ميزانيتك المالية.
- توفر لوقت والجهد، حيث تستغرق عملية الدفع القليل من الوقت، ففي غضون بضع دقائق، تكون قد أتممت عملية دفع الفواتير.
- تمكنك الفاتورة الالكترونية stc من استلام وعرض الفاتورة الالكترونية عبر الانترنت، مما يساهم ذلك على الحفاظ على البيئة.
- استخدام المخططات الالكترونية لعرض كافة تفاصيل الفاتورة.
- متابعة التكاليف أول بأول حتى يتمكن من تقليل تكاليف الفواتير المالية.
- يمكن للعميل الاحتفاظ بالفواتير المالية في حسابه، ويمكن مراجعتها أيضاً في أي وقت شاء وعن أي مدة زمنية يريد.
- عدم وجود الكثير من الأوراق الخاصة بالفاتورة، مما يسهل ذلك المحافظة على نظافة البيئة وعدم ضياع الوقت والمجهود.
- مناسبة للغاية لأصحاب المنشأت الصناعية حيث يحتفظ حساب my stc بالفواتير لمدة ستة شهور.
- يمكنك طباعة نسخة pdf من الفاتورة وطباعتها في أ يوقت.
- سرعة الوصول الى فواتيرك من خلال الهاتف الذكي والدخول على بوابة stc .
يمكن سداد الفاتورة إلكترونياً دون الحاجة لمغادرة المنزل أو الذهاب إلي الفرع.
يتم تخزينها في حسابك ضمن قائمة خدماتي، ويتم ذلك بالاستعلام عن طريق رسالة نصية أيضاً في أي وقت، ويمكن اتباع الخطوات التالية:
- قم بالذهاب إلي موقع الشركة stc و لختر بين تسجيل الدخول إن كان لديك حساب عن طريق إدخال بياناتك بشكل صحيح.
- في حال لم يكن لديك حساب يمكنك أن تقوم بإنشاء حساب جديد.
- بمجرد تسجيل الدخول ستظهر كل بياناتك عبر الموقع وأيضاً ستظهر قيمة الفاتورة الالكترونية stc بكل سهولة.
الوسوم
الفاتورة الالكترونية stc سهلت الكثير من الوقت والمجهود في تحصيلها، حيث بدأت الفواتير الإلكترونية باعتمادها كبيدل للفواتير الورقية، وأصبح من السهل الإطلاع على فواتيرك الخاصة بك، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية، التى توفر لك إدارة شؤونك المالية الخاصة بك في أي وقت، وأي مكان.الفاتورة الالكترونية stc
توفر للمستخدمين العديد من المميزات وهي:
- شعور العميل بالراحة والأمان حيث يمكن دفع الفاتورة مرة واحدة فضلاً عن ذلك حماية معلوماتك من القرصنة الإلكترونية.
الحصول على سجلات بكافة المدفوعات من الادارة المالية المختصة بجدولة ميزانيتك المالية.
- توفر لوقت والجهد، حيث تستغرق عملية الدفع القليل من الوقت، ففي غضون بضع دقائق، تكون قد أتممت عملية دفع الفواتير.
- تمكنك الفاتورة الالكترونية stc من استلام وعرض الفاتورة الالكترونية عبر الانترنت، مما يساهم ذلك على الحفاظ على البيئة.
- استخدام المخططات الالكترونية لعرض كافة تفاصيل الفاتورة.
- متابعة التكاليف أول بأول حتى يتمكن من تقليل تكاليف الفواتير المالية.
- يمكن للعميل الاحتفاظ بالفواتير المالية في حسابه، ويمكن مراجعتها أيضاً في أي وقت شاء وعن أي مدة زمنية يريد.
- عدم وجود الكثير من الأوراق الخاصة بالفاتورة، مما يسهل ذلك المحافظة على نظافة البيئة وعدم ضياع الوقت والمجهود.
- مناسبة للغاية لأصحاب المنشأت الصناعية حيث يحتفظ حساب my stc بالفواتير لمدة ستة شهور.
- يمكنك طباعة نسخة pdf من الفاتورة وطباعتها في أ يوقت.
- سرعة الوصول الى فواتيرك من خلال الهاتف الذكي والدخول على بوابة stc .
يمكن سداد الفاتورة إلكترونياً دون الحاجة لمغادرة المنزل أو الذهاب إلي الفرع.
يتم تخزينها في حسابك ضمن قائمة خدماتي، ويتم ذلك بالاستعلام عن طريق رسالة نصية أيضاً في أي وقت، ويمكن اتباع الخطوات التالية:
- قم بالذهاب إلي موقع الشركة stc و لختر بين تسجيل الدخول إن كان لديك حساب عن طريق إدخال بياناتك بشكل صحيح.
- في حال لم يكن لديك حساب يمكنك أن تقوم بإنشاء حساب جديد.
- بمجرد تسجيل الدخول ستظهر كل بياناتك عبر الموقع وأيضاً ستظهر قيمة الفاتورة الالكترونية stc بكل سهولة.
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