إصابات كورونا عالميا تتخطى 221.9 مليونا حالة

إصابات كورونا عالميا تتخطى 221.9 مليونا حالةاقترب إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم من تخطي حاجز 221.9 مليون حالة، بحسب آخر الاحصائيات العالمية الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

وأظهرت أحدث بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 221 مليونا و 895 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفع إلى 4 ملايين و 585 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا والأرجنتين وكولومبيا.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز 5 مليارات و527 مليون جرعة.

