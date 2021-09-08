الإمارات تدعم موريتانيا بـ100 ألف جرعة لقاح كورونا

أعلنت الإمارات، الأربعاء، أنها أرسلت طائرة إمدادات ومستلزمات طبية إلى موريتانيا، تحتوي على 100 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس "كوفيد-19" لدعمها في مكافحة واحتواء انتشار الفيروس.

وتعد طائرة الإمدادات هذه الخامسة من نوعها التي ترسلها الإمارات إلى موريتانيا، وتضم إلى جانب اللقاحات 15 طنا من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص.

وقال سفير الإمارات لدى موريتانيا حمد غانم المهيري: "الإمارات وموريتانيا ترتبطان بعلاقات أخوية وتعاون واعد ومثمر في العديد من المجالات التي تخدم المصالح المشتركة"، مضيفا أنه "حرصا من القيادة في الإمارات على تقديم كل أوجه الدعم للشعب الموريتاني الشقيق تم إرسال هذه الطائرة لدعم الجهود التي تبذلها موريتانيا في حماية شعبها من انتشار فيروس كوفيد-19 والسيطرة عليه، من خلال توفير اللقاحات اللازمة لتطعيم مختلف فئات المجتمع خاصة الفئات الأكثر عرضة لمخاطر الفيروس والإصابة به".

وأشار إلى أنه منذ أبريل 2020 أرسلت الإمارات أربع طائرات إلى موريتانيا تحمل قرابة 35 طنا من المستلزمات الطبية واللقاحات، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

جدير بالذكر أن الإمارات أنشأت في يوليو الماضي مستشفى ميدانيا في نواكشوط "مستشفى محمد بن زايد" مجهزا بجميع المعدات الطبية والأدوية إلى جانب 200 سرير لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

وأرسلت الإمارات حتى اليوم، أكثر من 2250 طنا من المواد والمستلزمات الطبية الخاصة بجهود مكافحة فيروس كوفيد-19، إلى أكثر من 136 دولة.