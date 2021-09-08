الرئيس الإيرانى: مواقف وكالة الطاقة غير بناءة وتضر بالمحادثات النووية

جدة - نرمين السيد - وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أعلنت أن إيران تواصل خرق التزاماتها النووية فى اتفاق فيينا 2015، وتعزز مخزونها من اليورانيوم المخصب، مؤكدة أنها قوضت أنشطة مراقبة برامجها النووية بشكل كبير، وأخفقت فى تقديم تفسيرات لوجود يورانيوم فى مواقع سرية.
وأشارت إلى أن مخزون إيران يتضمن 10 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، موضحة أن أنشطة مراقبة برنامج إيران النووى تعرضت لعرقلة جدية.
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