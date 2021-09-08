مقتل شخصين فى إطلاق نار بفرنسا

جدة - نرمين السيد - قال مصدر شرطى فى مدينة مارسيليا، إنه وقع حادثتى إطلاق نار فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، فى مدينة بوش دو رون.
وبحسب قناة "فرانس إنفو تى فى" فأن الحادثة الأولى وقعت فى الدائرة الأولى بالمدينة، حيث أطلق ثلاثة رجال مقنعين بمسدساتهم على اثنين آخرين، ما أسفر عن مقتل أحدهم وإصابة الثانى بجروح، مضيفة أن عملية إطلاق النار الثانية وقعت فى الدائرة 13 بالمدينة، حيث فتح رجلان كانا على متن سيارة النار على مواطنين فى مدينة "لا رينو"، ما تسبب أيضا فى مقتل رجل وإصابة آخر.
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