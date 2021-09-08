رابط اختبار تعزيز المهارات.. كيفية دخول الطالب منصة الاختبارات المركزية الإلكترونية مدرستي madrasati.sa

اختبار تعزيز المهارات عبر منصة الاختبارات المركزية ، لعلها الأكثر بحثاً الآن في المملكة السعودية من قبل جميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور رغبة في معرفة كيفية دخول الطالب منصة الاختبارات المركزية الإلكترونية عبر منصة مدرستي لإجراء اختبار تعزيز المهارات، لذلك نسلط الضوء في هذه الصفحة على تقديم التفاصيل الكاملة عن اختبار تعزيز المهارات عبر منصة الاختبارات المركزية وتسجيل دخول منصة مدرستي.

اختبار تعزيز المهارات منصة مدرستي

اختبار تعزيز المهارات منصة الاختبارات المركزية ، أوضحت وزارة التعليم السعودية تفعيل رابط دخول الطالب منصة الاختبارات المركزية للتسجيل في اختبار تعزيز المهارات عبر مدرستي التعليمية للطلاب والطالبات بالمملكة السعودية، وذلك تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد 1443، ونوفر لكم أسفل شرح كيفية تسجيل دخول منصة الاختبارات المركزية لإجراء اختبار تعزيز المهارات.

وبدأت اختبارات تعزيز المهارات للطلاب والطالبات يوم الأحد الموافق الخامس من شهر سبتمبر 2021 وما يقابله الثامن والعشرين من محرم 1443 ، وتستمر اختبارات تعزيز المهارات حتى يوم الأربعاء الموافق 8-2-1443، يتم تسجيل الدخول منصة الاختبارات المركزية عبر منصة مدرستي التعليمية.

كيفية دخول الطالب منصة الاختبارات المركزية الإلكترونية مدرستي

إليكم فيديو يوضح كيفية تسجيل دخول منصة الاختبارات المركزية عبر منصة مدرستي التعليمية لإجراء اختبار تعزيز المهارات بداية من الصف الأول متوسط والابتدائية والسنة الأولى المشتركة وحتى الصف الأول ثانوي.

رقم الدعم الفني لمنصة مدرستي

أوضحت وزارة التعليم السعودية طريقة التواصل مع الدعم الفني لمنصة مدرستي التعليمية. وذلك من خلال رقم الدعم الفني لمنصة مدرستي المجاني ، وبعض الأرقام الأخرى التي يُمكنكم من خلالها الاتصال بالدعم الفني لمنصة مدرستي والاستفسار عن أي شيئ يخص الشأن.

رقم الدعم الفني لمنصة مدرستي 320033988 الخط الساخن.

الرقم الموحد لخدمة عملاء منصة مدرستي 19996

رقم وزارة والتعليم السعودية رقم الدعم الفني الثاني 530001147.

رقم الدعم المجاني 80012999999.

منصة اختبار تعزيز المهارات الاختبارات المركزية مدرستي ekhtibar.moe.gov.sa

يُمكنكم تسجيل الدخول لمنصة الاختبارات المركزية عبر مدرستي من خلال ( رابط منصة الاختبارات المركزية )، كما يُمكنكم الإطلاع على جدول اختبارات تعزيز المهارات ، بداية من الصف الأول متوسط والابتدائية والسنة الأولى المشتركة وحتى الصف الأول ثانوي.

مُحدث: اليوم الثلاثاء الموافق 30-1-1443 ، هو اليوم المخصص لإجراء اختبار تعزيز المهارات للصف الرابع والخامس الابتدائي في مادة العلوم واللغة الإنجليزية، بادروا الآن بالدخول عبر منصة الاختبارات المركزية لإجراء اختبار تعزيز المهارات من خلال منصة مدرستي التعليمية، علماً أن التوقيت يبدأ من الساعة الثالثة والنصف عصراً وحتى الساعة السادسة مساء. مع تنمياتنا بالنجاح والتوفيق للجميع.