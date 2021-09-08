رابط tansik.egypt.gov.eg تقديم طلب تقليل الاغتراب والتحويل بين الكليات والمعاهد 2021 لطلاب تنسيق المرحلة الأولى والثانية

ننشر رابط تقديم طلب تقليل الاغتراب 2021 والتحويل بين الكليات والمعاهد لطلاب تنسيق المرحلة الأولى والثانية حيث ينتظر الآلاف من طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي العام بقسميها العلمى والادبى موعد ورابط تقليل الاغتراب والتحويل لهذا العام 2021 وذلك بعد إعلان نتيجة التنسيق للمرحلة الثانية والتي من المفترض أن تعلن اليوم بعد انتهاء المؤتمر الصحفي المنعقد لوزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار والذي يتناول فيه تفاصيل الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثانية و عدد الطلاب الذين سجلوا في المرحله الثانيه للطلاب التي جاءت كلياتهم خارج النطاق الجغرافى لهم.

موعد تقليل الاغتراب 2021

ويتساءل الكثير من الطلاب عن الموعد النهائي تقليل الاغتراب هذا العام وهو من المفترض أن يتم تفعيل الرابط الخاص في تقليل الاغتراب من خلال الموقع الالكتروني وذلك بعد الاعلان عن نتيجه المرحله الثانيه حيث يتيح تقليل الاغتراب

ونقل الطلاب التي رشحت لهم كليات في محافظات بعيدة الى الانتقال الى كليات أقرب في خلال نطاقه الجغرافي أو في محافظة وذلك من خلال الكليات المناظرة ما الذي تقع في حيز السكن.

شروط ورابط تقليل الاغتراب 2021

وكان السيد عطا المشرف العام على مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد اشار الى أن موقع التنسيق الإلكترونية هو الرابط الرؤسمي لتقديم طلب تقليل الاغتراب 2021 لطلاب المرحلة الاولى والثانية لتنسيق الجامعات.

الشرط الأول لا بد أن يجتاز الطالب اختبارات القدرات اللازمة للكلية الذي يود الالتحاق بها

الثاني أن يقوم الطالب بعملية تقليل الاغتراب من خلال الموقع الالكترونى الخاص بالتنسيق عبر بوابه الحكومه الالكترونيه..

اماالثالث أن يلتزم بقواعد التوزيع الجغرافي التابع له

والرابع والأخير يجب على الطالب اجتياز الحد الأدنى للكليات المناظرة التي سيتم التحويل لها.

شروط تقليل الاغتراب 2021

كم اشاره السيد عطا إلى أن الطلاب الذين حصلوا على درجات من التظلم و تمت إضافتها إلى الكشف الخاص به من قبل وزاره التربيه والتعليم سيتم وضع ذلك في الاعتبار وتصحيح وضعهم بالانتقال الى كليات اعلى اذا توافق ذلك مع درجات التي أضيفت للمجموع مجددا.