رابط التقديم في برنامج البحر الأحمر للتدريب المهني لحملة الثانوية || شركة البحر الأحمر للتطوير

برنامج البحر الأحمر للتدريب المهني، فقد أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير عن بدء التقديم في البرنامج، وذلك بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية “هدف”، ويعد هذا البرنامج من أهم البرامج التي تقوم بخلق جيل واعد من الشباب المدرب على أعلى مستوى، ولديه خبرة كبيرة في مجالات عديدة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط الموضوعة من قبل الشركة، حيث تتم المفاضلة بين المتقدمين بناءً على الكفاءة وتوافر الشروط اللازمة والمقابلة الشخصية، وعلى من يرغب في التسجيل عليه الإسراع في التقديم إلكترونياً، عبر الرابط الرسمي المخصص لذلك وهو vocationalprogram.theredsea.sa، وكذلك إرفاق كافة المستندات المطلوبة، وإدخال كافة البيانات بشكل صحيح حيث تقع صحة هذه البيانات على من أدخلها فقط.

برنامج البحر الأحمر للتدريب المهني

هو برنامج يستمر لمدة لسنتين وثلاثة أشهر، ويحصل المتدرب بعدها على شهادة الدبلوم ويتم بعد ذلك توظيفهم في مشروع البحر الأحمر، وهو برنامج يهدف إلى خلق جيل من الشباب المتدرب ويعزز من قداراتهم ومهاراتهم العملية، وذالك بالمزج بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

لا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة فما فوق.

لم يحصل المتقدم على أي منحة سابقة من صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.

يجب أن يكون المتقدم قد حصل على جرعتي التطعيم ضد كورونا.

حاصل على شهادة الثانوية العامة بنسبة لا تقل عن 60%.

التفرغ التام للدراسة والانتظام في البرنامج.

يتكفل البرنامج بجميع الرسوم الدراسية وكذلك الحقائب التدريبية والزي الرسمي والكتب.

يحصل المتدرب على مكافأة شهرية خلال برنامج اللغة الإنجليزية ولمدة ثلاثة أشهر قدرها 900 ريال سعودي.

يحصل المتدرب على مكافأة شهرية خلال برنامج التدريب المهني قدرها 2000 ريال ولمدة 18 شهر.

تقوم الشركة بتوفير مقرات سكنية بالقرب من مكان التدريب وبأسعار مخفضة.

شروط التقديم في البرنامجمميزات البرنامجموعد التقديم

يبدأ التقديم من اليوم الأربعاء 01\02\1443هـ الموافق 08\09\2021، وينتهي يوم الأحد الموافق 05\02\1443هـ الموافق 12\09\2021، وتبدأ الدراسة بالبرنامج يوم 3 أكتوبر 2021 الموافق 26 صفر 1443هـ.

الفندقية.

خدمات المطار.

الهندسة الكهربائية.

الهندسة الميكانيكية.

خدمات الطاقة المتجددة.

يهتم البرنامج بتزويد الشباب بالمهارات والخبرات اللازمة حتى يتمكنوا من إيجاد فرصة عمل مناسبة.

تقديم الدعم الكامل للشباب السعودي الراغب في تحقيق ذاته والمساهمة في بناء مشروع البحر الأحمر وتطويره وجعله وجهة سياحية عالمية.

توفير التخصصات المطلوبة لسوق العمل من خلال التدريب.

مسارات البرنامجبرنامج البحر الأحمر للتدريب المهني