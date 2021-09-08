طالبان تقمع تظاهرة نسائية في كابل

طالبان تقمع تظاهرة نسائية في كابلقمعت حركة طالبان تظاهرة نسائية في العاصمة كابول خرجت للمطالبة بحقوقهن بعد سيطرة حركة طالبان على البلاد.

وقام عناصر تابعون لحركة طالبان بتفريق المظاهرة الاحتجاجية باستخدام العصي.

تأتي هذه التظاهرة بعد ساعات من إعلان "زعيم إمارة أفغانستان الإسلامية" هبة الله أخوند زاده أن الإمارة ستتخذ "خطوات جادة ومؤثرة في ما يتعلق بحقوق الإنسان، وحقوق الأقليات، وحقوق الأطياف المحرومة"، وذلك في بيان شامل أصدره صباح اليوم الأربعاء.

وأعلن المتحدث باسم حركة طالبان، الاثنين الماضي، أن الحركة ستسمح بتنظيم مظاهرات واحتجاجات في أفغانستان.

وقمع عناصر حركة "طالبان" تظاهرة نسائية يوم السبت الماضي أمام قصر الرئاسة في العاصمة الأفغانية كابل، اصيبت خلالها إمرأة بجروح.

وخرجت نساء أفغانيات في مظاهرات ضد "طالبان" في مناطق متفرقة من أفغانستان للمطالبة بحقوقهن، والمشاركة في الحكومة.