واشنطن: سنقوم بالتصدى لأى تهديد لمصالحنا فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - طالبت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية، جيرالدين جريفيث، حركة طالبان باحترام التزاماتها بالسماح بخروج الراغبين وحماية الحقوق، داعية الحركة الأفغانية لمنع تحول أفغانستان لملاذ آمن للإرهاب.





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