طريقة تغيير الرقم السري لمنصة مدرستي madrasati وكيفية تسجيل الدخول

عاد الطلاب والمعلمون في جميع مراحل التعليم بالسعودية لاستعمال منصة madrasati، فيما يحتاج البعض إلى تغيير الرقم السري لمنصة مدرستي 1443هـ، لحماية الحسابات بإنشاء رقم مرور قوي يمنع من اختراق أي حساب على المنصة، وليتمكن المستخدم من الدخول في أي وقت دون أي مشكلة، وتسجيل الحضور والغياب، وذلك لجميع الطلاب في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، وأطلقت وزارة التعليم السعودية هذه المنصة ليستفيد منها الطلاب والمعلمون في عملية التعليم عن بعد، خصوصًا بعد انتشار أزمة فيروس كورونا المستجد، التي تسبب في غلق الجامعات والمدارس في معظم دول العالم خلال العام الماضي، ورغم عودة الدراسة حضوريا في المملكة، فإنه من الممكن الرجوع مجددًا للتعليم الأونلاين.طريقة تغيير الرقم السري لمنصة مدرستي 1443
ويمكن تغيير الرقم السري لمنصة مدرستي 1443هـ، لعدم السماح لأي شخص بدخول حسابات الطلاب والمعلمين، والتعرف إلى البيانات والمعلومات الخاصة بهم، وذلك من خلال اتباع هذه الخطوات:
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة مدرستي التعليمية.
- النقر على تسجيل دخول.
- اختيار حساب مايكروسوفت.
- إدخال اسم المستخدم وكلمة السر.
- النقر على أوفيس 365.
- النقر على المزيد أعلى الشاشة.
- اختيار تغيير كلمة المرور.
- إدخال كلمة المرور القديمة.
- وإدخال كلمة المرور الجديدة.
- إعادة إدخال كلمة المرور الجديدة.
- النقر على إرسال.
ويستطيع أي طالب أو طالبة أو معلم، تسجيل الدخول في منصة مدرستي بعد تغيير الرقم السري، وذلك من خلال اتباع هذه الخطوات:
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة مدرستي التعليمية.
- النقر على تسجيل الدخول.
- اختيار حساب الطالب.
- اختر نظام مايكروسوفت.
- إدخال بيانات الحساب في مايكروسوفت أوفيس وهي اسم المستخدم وكلمة المرور.
- النقر على تسجيل الدخول.
وتعد خدمة تسجيل الحضور والغياب في منصة مدرستي التعليمية من مهام المعلمين المسجلين في المنصة، وذلك من خلال التالي:
- الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية.
- تسجيل دخول بحساب المعلم.
- الانتقال إلى القائمة الرئيسية.
- النقر على التقارير والإحصائيات.
- النقر على تقرير الحضور والغياب.
- الانتقال إلى الدرس المطلوب.
- النقر على أيقونة رصد الغياب.
- رصد الطلاب الحاضرين في الحصة، والمتأخرين عن الحضور.
- يمكن إعلان اسم الطالب الغائب لوليّ الأمر، أو قائد المدرسة.
الوسوم
عاد الطلاب والمعلمون في جميع مراحل التعليم بالسعودية لاستعمال منصة madrasati، فيما يحتاج البعض إلى تغيير الرقم السري لمنصة مدرستي 1443هـ، لحماية الحسابات بإنشاء رقم مرور قوي يمنع من اختراق أي حساب على المنصة، وليتمكن المستخدم من الدخول في أي وقت دون أي مشكلة، وتسجيل الحضور والغياب، وذلك لجميع الطلاب في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، وأطلقت وزارة التعليم السعودية هذه المنصة ليستفيد منها الطلاب والمعلمون في عملية التعليم عن بعد، خصوصًا بعد انتشار أزمة فيروس كورونا المستجد، التي تسبب في غلق الجامعات والمدارس في معظم دول العالم خلال العام الماضي، ورغم عودة الدراسة حضوريا في المملكة، فإنه من الممكن الرجوع مجددًا للتعليم الأونلاين.طريقة تغيير الرقم السري لمنصة مدرستي 1443
ويمكن تغيير الرقم السري لمنصة مدرستي 1443هـ، لعدم السماح لأي شخص بدخول حسابات الطلاب والمعلمين، والتعرف إلى البيانات والمعلومات الخاصة بهم، وذلك من خلال اتباع هذه الخطوات:
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة مدرستي التعليمية.
- النقر على تسجيل دخول.
- اختيار حساب مايكروسوفت.
- إدخال اسم المستخدم وكلمة السر.
- النقر على أوفيس 365.
- النقر على المزيد أعلى الشاشة.
- اختيار تغيير كلمة المرور.
- إدخال كلمة المرور القديمة.
- وإدخال كلمة المرور الجديدة.
- إعادة إدخال كلمة المرور الجديدة.
- النقر على إرسال.
ويستطيع أي طالب أو طالبة أو معلم، تسجيل الدخول في منصة مدرستي بعد تغيير الرقم السري، وذلك من خلال اتباع هذه الخطوات:
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة مدرستي التعليمية.
- النقر على تسجيل الدخول.
- اختيار حساب الطالب.
- اختر نظام مايكروسوفت.
- إدخال بيانات الحساب في مايكروسوفت أوفيس وهي اسم المستخدم وكلمة المرور.
- النقر على تسجيل الدخول.
وتعد خدمة تسجيل الحضور والغياب في منصة مدرستي التعليمية من مهام المعلمين المسجلين في المنصة، وذلك من خلال التالي:
- الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية.
- تسجيل دخول بحساب المعلم.
- الانتقال إلى القائمة الرئيسية.
- النقر على التقارير والإحصائيات.
- النقر على تقرير الحضور والغياب.
- الانتقال إلى الدرس المطلوب.
- النقر على أيقونة رصد الغياب.
- رصد الطلاب الحاضرين في الحصة، والمتأخرين عن الحضور.
- يمكن إعلان اسم الطالب الغائب لوليّ الأمر، أو قائد المدرسة.
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