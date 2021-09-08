الاستعلام عن إسقاط قرض بنك التسليف برقم الهوية بالمملكة

إسقاط قرض بنك التسليف برقم الهوية بإمكان المستفيد من القرض من بنك التسليف، وهو علي قيد الحياة الاستعلام عن إعفاء الأقساط المتبقية، من القرض الحاصل علية من البنك، فيجب توافر عدة معايير سنذكرها لاحقا، وذكر الأسباب علي عدم القدرة علي سداد باقي القرض، من اجل الموافقة علي طلب الإعفاء، مع تقديم كافة الوثائق والتقارير المطلوبة، للبنك والتأكد منها، عن طريق خدمة إلكترونية يقدمها بنك التسليف، من الاستعلام عن الإعفاءات المقدمة، برقم الهوية أو بالسجل المدني، ويتم التحقق من صحة المعلومات المقدمة للبنك الخاصة بالقرض، ويستفسر الكثير عن طريقة الإعفاء، وماهي المستندات التي يقدمها المستفيد للإعفاء. الاستعلام عن إسقاط قروض بنك التسليف برقم الهوية في المملكة

الاستعلام عن إسقاط قرض بنك التسليف برقم الهوية

نظرا لعدة استفسارات من طرف المواطنين عن طريقة الاستعلام، عن إعفاءات قروض بنك التسليف، والخطوات التي يجب على المتقدم اتباعها، وهي كالتالي :

الدخول إلي الموقع الإلكتروني لبنك التنمية الاجتماعية بالمملكة. ثم ستفتح بوابة النفاذ الوطني الموحد. قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور. أدخال رمز التحقق، والضغط علي تسجيل الدخول. تعبئة البيانات المطلوبة، رقم الهوية الوطنية. ثم التوجه إلي الخدمات الإلكترونية، واختار نوع الإعفاءات التي ترغب الاستعلام عنها. ستظهر جميع البيانات الخاصة بالإعفاءات.

الدخول إلي الموقع الإلكتروني لبنك التنمية الاجتماعية، التسليف. ثم ستفتح بوابة النفاذ الوطني الموحد، قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور. إدخال رمز التحقق، ثم تسجيل الدخول. ادخل رقم السجل المدني والبيانات المطلوبة. ستظهر جميع البيانات الخاصة بالإعفاءات.

العميل سعودي الجنسية. ثم لا يتخطى العمر 55 سنة، ولا يقل عن 25 سنة. تقديم الأسباب للإعفاء من سداد باقي الأقساط. تتم المراجعة علي المستندات المقدمة للإعفاء، ثم تتبع برقم الهوية، أو السجل المدني، ونزول اسم المستفيد في العفاء.

إعفاء القرض من بنك التسليف بالسجل المدنيالشروط المطلوبة للإعفاء من بنك التسليفنموذج إعفاء المتوفين المقترضين

خدمة إلكترونية تقدمها وزارة المالية تمكن المستفيد من تقديم طلب لإعفاء المتوفين من القروض المتبقية من بنك التسليف: