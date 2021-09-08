خطوات تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي بالمملكة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن تحديث كافة البيانات الخاصة بالمستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي، حيث أن سوف يتم صرف المعاش المقرر لهم بصفة شهرية للمواطنين السعوديين المستفيدين الذين بحاجة لهذه الرواتب الشهرية، وهذا لكي لا يتعلق مبلغ الضمان الاجتماعي حتى إشعار آخر، ولذلك يجب على جميع المواطنين السعوديين المستفيدين الدخول على بوابة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتحديث بيانات المستفيد برقم الهوية، ولذلك من خلال موقع ثقفني سوف نعرض لكم المستندات المطلوبة لاستحقاق الضمان الاجتماعي في السعودية، حيث أن نقوم بتوضيح الفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي في السعودية، حيث أن نقوم بعرض موعد صرف رواتب الضمان الاجتماعي للمستفيدين بالمملكة.

خطوات تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي :

يجب على المستفيد الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. يجب بعد ذلك الدخول على الملف الشخصي للمستفيد. ثم بعد ذلك القيام بالتعديل في حالة وجود تغيير عما هو موجود فعلياً من بيانات مستفيدي الضمان.

الفئات المستحقة من معاش الضمان الاجتماعي في السعودية :

اليتامى.

الآسرة غير المعلولة.

المواطنين العاجزين عن العمل.

النساء اللاتي ليس لهم أي عائل آخر.

المواطنين الذين بلغ من عمرهم سن الشيخوخة.

ومن المؤكد أن صرف رواتب الضمان الاجتماعي للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية، ولذلك أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوفير معاش الضمان الاجتماعي للأسر الفقيرة الأشد احتياجاً لهذه الرواتب الشهرية للمواطنين السعوديين، مثل المساعدة المقطوعة، وراتب الضمان الاجتماعي أيضاََ.

موعد صرف رواتب الضمان الاجتماعي :

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أن سوف يتم صرف الرواتب الخاصة بالضمان الاجتماعي يوم 10 من كل شهر ميلادي، ولذلك لأن هذا الشهر يوم 10 يوافق عطلة رسمية لجميع الموظفين داخل المملكة العربية السعودية، سوف يتم الصرف هذا الشهر يوم الأحد المقبل الموافق 12 سبتمبر الجاري 2021م.

بالإضافة إلى ذلك أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية أعلنت عن حساب راتب الضمان الاجتماعي في السعودية على حسب عدد أفراد الأسرة والحالة الاقتصادية للأسر الفقيرة لمساعدتهم على أعباء الحياة بشكل مفاجأة، ولذلك تم الايضاح على أن لكل أسرة على حسب أعداد أفراد الأسرة يتم تحديد الراتب الشهري الخاص بهم.