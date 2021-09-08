البلبيسي : لم تسجل أي حالة وفاة بسبب لقاح كورونا في الأردن

دوت الخليج :- أكد أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية، مسؤول ملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي، أنه لم تسجل أي حالة وفاة في الأردن ناتجة عن لقاحات كورونا.

وجدد البلبيسي تأكيده على فعالية المطاعيم في مكافحة فيروس كورونا.

وكشف خلال حديثه لبرنامج هذا المساء الذي يبث عبر شاشة التلفزيون الاردني ويقدمه الزميل عمر كلاب أن من هم فوق 65 عاما كانوا اكثر الفئات استجابة للمناعة المجتمعية.

وأضاف البلبيسي أن نسبة الاجسام المضادة لمن تلقوا المطاعيم بلغت 92%.

وقال إنه فيما يتعلق بالمهرجانات لن يسمح لغير متلقي اللقاح من الدخول بالإضافة إلى أنه سيكون نظام تباعد في الأماكن المخصصة للجلوس.

وتابع أن هناك خطط للتوجه للناس بخطابات جديدة من خلال حملة توعية جديدة لإقناع المواطنين بفعالية المطعوم. وتوقع البلبيسي أن يكون هناك إجراءات جديدة حول مجانية الفحوصات.