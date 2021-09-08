أخبار اليمن : وصول 32 صياداً إلى ميناء الصليف بعد احتجازهم بسجون العدوان

وصول 32 صياداً إلى ميناء الصليف بعد احتجازهم بسجون العدوانوصل إلى ميناء الاصطياد السمكي بمديرية الصليف محافظة الحديدة 32 صياداً كانوا محتجزين في السجون السعودية .

وذكر نائب رئيس اللجنة السمكية العليا رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر المهندس هاشم الدانعي أن قوى العدوان في البحر الأحمر قامت بتوقيف الصيادين أثناء ممارستهم مهنة الصيد بالقرب من جزيرة دحراب في المياه الإقليمية اليمنية ونهب محصولهم من الصيد وكل مابحوزتهم واقتيادهم إلى السجن في جزيرة فرسان .

وأدان الدانعي ما تقوم به قوى العدوان من ممارسات وعمليات اختطاف وانتهاكات مستمرة بحق الصيادين اليمنيين بهدف تضييق الخناق عليهم و مضاعفة معاناتهم .

ووجّه الدانعي بإيلاء الصيادين العائدين كل الرعاية والاهتمام والعمل على تهيئة الظروف والإمكانيات لممارسة حياتهم الطبيعية، وبما يمكّنهم من التغلب على مواجهة الظروف المعيشية الصعبة في ظل استمرار الحصار.

