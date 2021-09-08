الأقاليم الصحراوية المغربية تتصدر نسب المشاركة بالانتخابات

أفادت مصادر "دوت الخليج" في مدينة العيون، كبرى مدن الصحراء المغربية، بأن نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية والإقليمية والنيابية، الأربعاء، بلغت 23 بالمئة منتصف النهار، مقارنة بـ12 بالمئة بباقي مناطق المغرب.

وقالت المصادر ذاتها، إن مراكز الاقتراع في مدينة العيون، تشهد ازدحاما كبيرا بالناخبين، الذين يتوافدون للمشاركة في عملية الاقتراع.

وتميزت مدن الصحراء المغربية عن بقية الأقاليم الأخرى بحملات انتخابية صاخبة، قادها زعماء سياسيون محليون يمثلون مختلف الأحزاب الوطنية.

وفي مدينة طنجة، أوضحت موفدتنا أن نسبة المشاركين بالانتخابات بلغت 7 في المئة حتى الآن.

وبشكل عام، أفادت مراسلة "دوت الخليج" في الرباط، أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية المغربية حتى منتصف النهار بالتوقيت المحلي، بلغت 12 في المئة.

يذكر أن هذه النسبة أعلى مقارنة مع 10 في المئة لنسبة المشاركة التي سجلت في انتخابات عام 2016.

وكانت مراكز التصويت في المغرب قد فتحت أبوابها صباح الأربعاء، في انتخابات عامة لاختيار أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 395، وأعضاء مجالس المحافظات.