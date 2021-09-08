فرنسا: تشكيلة الحكومة الأفغانية لا تلبى متطلباتنا

جدة - نرمين السيد - كما اتهمت الخارجية الفرنسية، طالبان بالازدواجية السياسية، بحسب قناة "العربية" الإخبارية.
وكانت حركة طالبان، قد أعلنت حكومة مؤقتة لتصريف الأعمال فى أفغانستان، يرأسها الملا محمد حسن آخوند، أحد مؤسسى الحركة.
وسيشغل منصب وزير الداخلية فى الحكومة سراج الدين حقاني، زعيم جماعة حقانى المسلحة، المطلوب من قبل مكتب التحقيقات الفدرالى الأمريكى.
وسيطرت طالبان على معظم أنحاء أفعانستان منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، بعد فرار الرئيس الأفعانى وعدد كبير من المسؤولين الأفغان.
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