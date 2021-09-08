غرق زورق فى الهند وعلى متنه 100 راكب

جدة - نرمين السيد - وبحسب "رويترز" قال شهود عيان، اليوم الأربعاء، إن زورقا يقل نحو 100 راكب غرق فى ولاية آسام بشمال شرق الهند بعد اصطدامه بقارب آخر.
وبحسب "سبوتنيك"، قال رئيس حكومة ولاية "آسام" فى تغريدة على حسابه على تويتر: "يعتصرنى الألم إزاء حادث القارب المأساوى... وجهت إدارة ماجولى وجورهات للشروع فى مهمة إنقاذ على وجه السرعة".
ولم تكشف السلطات الرسمية حتى الأن عدد ضحايا الزورق.
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