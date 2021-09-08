عاجل- اشتباكات فى سجن كتسيعوت الإسرائيلى.. والاحتلال يرسل قوات النخبة

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة العربية الحدث، فى نبأ عاجل، منذ قليل، بنشوب اشتباكات فى سجن كتسيعوت فى النقب بين مساجين من الجهاد وحراس السجن.



جدة - نرمين السيد - أفادت قناة العربية الحدث، فى نبأ عاجل، منذ قليل، بنشوب اشتباكات فى سجن كتسيعوت فى النقب بين مساجين من الجهاد وحراس السجن. ولفتت إلى أن وحدة من قوات النخبة التابعة لمصلحة السجون الإسرائيلي تتوجه إلى سجن كتسيعوت للسيطرة على الاشتباكات.

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