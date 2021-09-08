الاتحاد الإفريقى يتسلم أوراق اعتماد سفيرى إيطاليا ونيوزيلندا

جدة - نرمين السيد - وأوضح فقى، عبر حسابه على موقع التغريدات المختصرة "تويتر" اليوم الأربعاء، أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر مع سفير نيوزيلندا والمبعوث الدائم لدى الاتحاد الإفريقى ميشيل أبتون فى القضايا ذات الاهتمام المشترك لاسيما التوترات فى المنطقة ومساعى السلام وفرص الاستثمار.

وأشار إلى إجراء مباحثات مع سفير إيطاليا والمبعوث الدائم لدى الاتحاد الإفريقى ألبرتو بيرتونى فيما ركز اللقاء على توطيد أواصر التعاون بين الجانبين.