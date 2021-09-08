ما هو نظام الانضباط الوظيفي الجديد 1442 في السعودية؟.. وأليات معاقبة المخالفين

ما هو نظام الانضباط الوظيفي الجديد 1442 يتساءل عن الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية بعد إعلان الموافقة عليه، بهدف ضبط منظومة العمل، كما قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تطبيق عقوبات على المخالفين، ليساعد على تحسين أداء العاملين في مختلف القطاعات العامة، وجاءت تعديلات نظام الانضباط الوظيفي 2021 من قبل مجلس الشوري، لذلك يستهدف جميع المواظفين معرفة قرارات مجلس الشوري بشأن نظام الانضباط الوظيفي الجديد والعقوبات التى تطبق على المخالفين وفي الوقت ذاته المكافأة والقدرة في الحفاظ على مكانة العمل والتزامه وفي إطار الإجابة على تساؤل ماهو نظام الانضباط الوظيفي الجديد 1442 لابد التأكيد على أنها نقلةً نوعيَّة، تدعمُ تهيئةَ بيئةَ عمل عادلة وآمنة للجميع، لمنع تفادي أي أجواء ضارة بسير العمل بمنع وجود أي تمييز وتشجيع جودة الأداء.

ما هو نظام الانضباط الوظيفي الجديد 1442

أفاد مجلس الوزراء بموافقة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء على نظام الانضباط الوظيفي الجديد 1442 فهو يتكون من 25 مادة بهدف تطوير عمل مؤسسات القطاع العام داخل المملكة، والعاملين بداخلها على أن يتضمن نظام الانضباط الوظيفي الآتي:

العمل وفق الانضباط والالتزام.

المكافأت للعاملين في القطاع داخل المملكة.

تحفيز الموظفين على العمل بشكل أكثر جدية وانضباطًاَ بهدف تعديل سلوكياتهم في العمل

ضبط العديد من اللوائح ووزارة الموارد البشرية

العقوبات نظام الانضباط الوظيفي الجديد 1442

وفق نظام الانضباط الوظيفي الجديد 1442 تم توحيدَ العقوبات على الموظفين أيًّا كانت مراتبهم بما يمنح الوزير المختص خيارات كثيرة حول تحديد العقوبة المناسبة، فضلاً عن حماية النظام العام وضمان سير المرفق العام بانتظام.

وكشفت السلطات السعودية ما هو نظام الانضباط الوظيفي الجديد 1442 ليتضح للعاملين الكفاءة المطلوبة في وظائفهم وقواعد السلوك الوظيفي والأخلاقيات العامة لتفادي أي خلل سابق بشأن الأدوات التنظيمية الحالية، فضلاً عن تحديث اللوائح المتعلقة بأوضاع موظفي القطاع العام، بما يدعم تعزيز معيارًا شاملًا للانضباط الوظيفي وفق قيم الولاء والانتماء والجودة واحترام حقوق الآخرين بما يعمل على تهيئة بيئة عمل عادلة وآمنة للجميع لمنع أي ضرر في منظومة العمل.