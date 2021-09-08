دوت الخليج :- أعلن الجيش اللبناني، اليوم السبت، عن اختراق طائرة استطلاع إسرائيلية الأجواء اللبنانية. وأوضح في بيان، اليوم، "أن طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت الأجواء اللبنانية من البحر غرب بلدة خلدة، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق بيروت وضواحيها وبعبدا، ثم غادرت الأجواء من فوق البحر غرب بلدة الدامور". (بترا)

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طائرة استطلاع إسرائيلية تخرق الأجواء اللبنانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.