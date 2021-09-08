جدة - نرمين السيد - التقى وفد البرلمان العربى لمتابعة الانتخابات بالمملكة المغربية برئاسة معالى النائب الدكتور حسن المدحانى نائب رئيس البرلمان العربى، اليوم الأربعاء، مع السفيرة آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطنى لحقوق الإنسان بالمملكة المغربية، وذلك فى مستهل زيارة الوفد التى يقوم بها إلى المملكة المغربية للمشاركة فى متابعة الانتخابات النيابية التى تجرى اليوم.





وقال معالى نائب رئيس البرلمان العربى، فى تصريح له عقب اللقاء، إنه تم التباحث بشأن مجريات العملية الانتخابية التى تجرى بالمملكة المغربية، مشيدًا بالإجراءات التنظيمية التى اتبعتها المملكة لتوفير كافة السبل لوفد البرلمان العربى لإتمام مهمته على أكمل وجه. وأكد "المدحانى" حرص البرلمان العربى على متابعة سير العملية الانتخابية بكل حيادية وشفافية ونزاهة، مشيرًا إلى أن الوفد من خلال تواجده الميدانى تفقد عدد من اللجان والمراكز الانتخابية، منوها إلى أن هذه الانتخابات تؤسس لتجربة انتخابية ذات مصداقية وفرت لها الأجهزة المختصة بالمملكة المغربية كافة الإجراءات الضرورية لتنظيمها بانضباط وسلاسة وأمان فى ظل جائحة كورونا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفد البرلمان العربى عن الانتخابات المغربية: تؤسس لتجربة ذات مصداقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.