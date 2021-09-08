الصين تخصص مساعدات إنسانية عاجلة لأفغانستان بقيمة 31 مليون دولار

وأضاف الوزير فى بيان نشر على موقع الخارجية الصينية، بحسب "سبوتنيك"، أنه تماشيا مع احتياجات الشعب الأفغانى، قررت الصين توفير مواد غذائية ومستلزمات شتوية للقاحات وأدوية بصورة عاجلة، وبإجمالى 200 مليون يوان (نحو 30.9 مليون دولارا)".
وأشار إلى أن الصين مستعدة لمساعدة أفغانستان فى تنفيذ المشاريع التى ستساعد على تحسين الظروف المعيشية للشعب، بعد توافر الظروف الأمنية المناسبة فى البلاد.
وفى السياق، أكد وزراء خارجية باكستان والصين وإيران وطاجيكستان وأوزبكستان وتركمانستان، خلال الاجتماع الافتراضى اليوم لدول جوار أفغانستان، ضرورة اتخاذ خطوات لمنع التدهور الاقتصادى لأفغانستان، لافتين إلى أهمية احترام الحدود السيادية لكل دولة.
وقال البيان الختامى لاجتماع وزراء خارجية دول جوار أفغانستان، اليوم الأربعاء إنه يجب اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع التدهور الاقتصادى المحتمل فى أفغانستان وهذا يتطلب مساعدات من الدول المانحة".
وتابع البيان : أنه تم الاتفاق على ضرورة احترام الحدود السيادية لكل دولة وعدم استخدام الأراضى الأفغانية للهجوم على أى منطقة.
وأضاف أن الدول الستة تأمل أن تكون الحكومة التى أعلنتها طالبان بداية لاستقرار الأوضاع فى البلاد.
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