التمويل الشخصي للمتقاعدين من 50 الف ريال الى مليون و500 الف ريال من البنك السعودي للإستثمار

من البنوك التي تقدم خدماتها البنكية والتمويلات المختلفة للمواطنين بالمملكة عامة وللمتقاعدين خاصة البنك السعودي للاستثمار حيث يقدم قروض بشروط ميسرة وعلى فترة سداد طويلة لمدة 60 شهر، مقالنا اليوم عن التمويل الشخصي للمتقاعدين من 50 الف ريال الى مليون و500 ألف ريال، حيث يقدم البنك خدماته لفئة من فئات المجتمع وهم المتقاعدين الذين لم يفت الاوان بعد على الاستمتاع بحياتهم، حتى بعد التقاعد التمويل الشخصي للمتقاعدين يمنحك فرصة الاستمتاع برفاهية الحياة والسفر لفترات طويلة وتحقيق أحلامك على أكمل وجه.

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

معتمد من الهيئة الشرعية للبنك.

إمكانية الحصول على إعادة تمويل بعد سداد النسبة المطلوبة لإعادة التمويل.

إمكانية العميل الحصول على تمويل إضافي بعد حصولك على على زيادة في الراتب الشهري.

الإعفاء من المديونية في حالة الوفاة أو العجز الكلي الدائم (لا قدر الله).

لا حاجة لوجود كفيل.

الحصول على التمويل بنفس اليوم في حال اكتمال جميع مستندات طلبك.

توفر خيار تحويل الرصيد (سداد المديونية) التمويل من بنك آخر إلى البنك السعودي للاستثمار.

فترة تمويل تصل إلى 5 سنوات.

شروط‎ قرض التمويل الشخصي للمتقاعدين: شروط‎ قرض التمويل الشخصي للمتقاعدين: للتقدم على طلب التمويل الشخصي للمتقاعدين، يجب توفر الشروط التالية: للسعوديين فقط

أن لا يقل العمر عن 38 عاماً ولا يزيد عن 65 عاماً عند الانتهاء من آخر قسط للتمويل. نصائح مهمة قبل أن تقترض التمويل الشخصي : فيما يلي بعض النصائح المهمة قبل الحصول على تمويل شخصي: تجنب الاستفسارات الائتمانية أو قلل منها قدر الإمكان، لتفادي التأثير السلبي لهذه الاستفسارات على سجلك الائتماني.

راجع بحذر سيولتك المادية الحالية والمستقبلية بالإضافة إلى التزاماتك بحذر، ثم قرر نوع التمويل والمبلغ المناسب لاحتياجاتك -لا قدر الله-. الحالية لتجنب التسبب في عسر مادي مستقبلاً.

اطلب مبلغ التمويل الذي يناسب احتياجك الحقيقي، والذي يناسب قدرتك على السداد شهرياً.

. تأكد من قراءة الشروط والأحكام الخاصة بالتمويل وفهمها، واطلب من موظف البنك أن يشرحها لك في حال عدم فهمها.

تأكد من استلام نسخة من عقود التمويل بعد توقيعها. قبل اتخاذ قرار الحصول على تمويل شخصي، يفضل أن تدرس تقريرك الائتماني لمعرفة التزاماتك المالية الحالية.

حيث تساعدك مراجعة تقريرك الائتماني على فهم مدى احتياجك للحصول على تمويل، وكيفية تأثير التمويل على وضعك المالي في الوقت الراهن أو على المدى الطويل. للتواصل مع البنك والإستفسار: للتواصل مع البنك والإستفسار: من الجدير بالذكر أن مبلغ التمويل المحتسب هو مبلغ تقريبي فقط ،دون الاخذ في عين الاعتبار المصاريف والاتزامات الائتمانية الشهرية. لمعرفة الحساب النهائي بدقة يرجى الاتصال بنا على الهاتف المصرفي “فلكس كول” 8000-124-800 أو تفضل بزيارة أقربفرع للبنك السعودي للاستثمار،تخضع جميع منتجات التمويل الشخصي للموافقة الائتمانية.

الخصائص والمميزات لقرض التمويل الشخصي للمتقاعدين :