ترفيع وزراء مفوّضين إلى رتبة سفير (أسماء)

دوت الخليج :- قرر مجلس الوزراء ترفيع عدد من الوزراء المفوّضين في وزارة الخارجيّة وشؤون المغتربين إلى رتبة سفير.

والوزراء المفوضين هم؛ “محمّد مصطفى” التلّ، والدكتور إسماعيل المعايطة، وصلاح السحيمات، ورغد السقّا، وجعفر محمّد جعفر، ومعتزّ الخصاونة، وصدقي العموش، وخالد القاضي، وعدلي الخالدي، ومحمّد الشبّار.

وجاء ذلك في جلسة مجلس الوزراء التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.