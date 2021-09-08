إيطاليا: تشكيلة حكومة طالبان المعلنة تثير العديد من المخاوف

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الإيطالى لويجى دى مايو الأربعاء، إن الوزراء الذين أعلنتهم حركة طالبان الأفغانية، أمس الثلاثاء، فى حكومة تصريف الأعمال "مبعث للعديد من المخاوف"، جاء ذلك خلال مؤتمر وزارى دولى إفتراضى برئاسة نظيريه الأمريكى انتونى بلينكن والألمانى هايكو ماس.





وشدد دى مايو، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية، على أنه يجب أن تكون جميع الأطراف ثابتة على المبادئ، فلا يمكن المساومة على احترام الحقوق التى اكتسبها المدنيون الأفغان فى هذه السنوات العشرين الماضية. وأشار إلى أنه يتعين أن يكون هناك حزم بشأن الشروط الأساسية، كما تم الاتفاق عليه أيضًا على مستوى الاتحاد الأوروبى الأسبوع الماضى، فيما يتعلق بالتزام السلطات الجديدة فى أفغانستان بـ" حرية تنقل الأفغان، واحترام حقوق الإنسان خاصة المرأة، والوصول الكامل للمساعدات الإنسانية، والحكومة الشاملة الممثلة للجميع، والمساهمة الفعالة فى مكافحة الإرهاب".

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