وزير الخارجية الألمانى: لن تستقر أفغانستان دون دعم دولى

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى تصريحات أوردتها صحيفة "الجارديان" البريطانية: "أظهرت المناقشات التى أجريناها مع الزملاء مدى القلق بشأن زيادة تطور الأحداث، وليس هنا فى ألمانيا فقط.. نحن نواجه أزمة إنسانية خطيرة، يجب علينا تجنبها". وتابع: "لذلك، يجب علينا تقديم المساعدة الإنسانية على وجه السرعة الناس، فى المقام الأول من خلال الأمم المتحدة.. هذا ليس مجرد التزام أخلاقي، ولكن أيضا مسألة استقرار إقليمى".

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