حساب المواطن الدفعة 46 موعد صرف الدعم دورة سبتمبر 2021 ورابط الاستعلام عبر ca.gov.sa

حساب المواطن الدفعة 46 والمقرر صرفها في شهر سبتمبر 2021، يحتل عمليات البحث وأكثرها عبر مؤشر البحث العالمي جوجل خلال الساعات الأخيرة، بالتزامن مع اقتراب موعد صرف الدفعة الجديدة، فقد أصدر الحساب الرسمي لدعم حساب المواطن تعميم بتقديم موعد الصرف المتبع شهرياً للدفعة 46، حيث يتوافق الموعد المقرر شهرياً وهو يوم العاشر من كل شهر ميلادي، عطلة أسبوعية وهي يوم الجمعة الموافق 10 سبتمبر 2021، وينتظر صرف الدعم عدد كبير من المواطنين أصحاب الدخل المنخفض والمستفيدين من البرنامج، فقد أطلقت المملكة العربية السعودية هذا البرنامج لرفع مستوي معيشة المواطن السعودي، بعد المعاناة التي لحقت بعدد من الآسر بسبب الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به المملكة عام 2017.

موعد صرف الدفعة 46 من الدعم

من المقرر صرف دعم برنامج حساب المواطن شهرياً في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، وبالنسبة للدفعة 46 من الدعم فإن موعد صرفها سيكون يوم الخميس الموافق 6/6/2021، ويقوم البرنامج بإصدار نتائج الأهلية قبل صرف الدفعة بأيام حتي يتعرف المستفيدين على نتائج الأهلية والمبالغ المقرر صرفها، وقد حدد البرنامج الموقع الإلكتروني ca.gov.sa للدخول والاستعلام عن النتائج، كما يتم تقديم الاعتراض من خلال نفس الموقع خلال المواعيد المقررة لذلك، وأكد البرنامج على ضرورة تحديث البيانات لضمان صرف الدفعات من الدعم.

الدخول على الموقع الإلكتروني “ca.gov.sa“.

اختيار قائمة الأهلية.

النقر على دراسة الأهلية.

رابط الاستعلام عن نتائج الأهليةصدور نتائج الأهلية للدعم الدفعة 46

صدرت نتائج الأهلية للدفعة 46 من دعم حساب المواطن في الثلاثين من أغسطس 2021، وحدد البرنامج الموقع الرسمي لبرنامج الدعم للدخول عليه والاستعلام عن نتائج الأهلية قبل الصرف.

حساب المواطن

من أهم أنظمة الحماية الاجتماعية التي تقدمها المملكة العربية السعودية لمواطنيها، ضمن رؤية المملكة 2030 لرفع مستوي معيشة الفرد والآسرة السعودية ممن هم أقل دخلاً وأكثرهم احتياجاً، ويتم الصرف لمن ينطبق عليه شروط الأهلية التي حددها البرنامج، حتي يستفيد من يستحق الدعم دون غيره ممن لا يستحق.

الدخول على حسابك عبر موقع دعم حساب المواطن.

اختيار الدفعات المالية الموجودة في الصفحة الرئيسية.

ثم اختيار الاعتراضات المالية السابقة للتعرف على “الرقم، التاريخ، نوع الاعتراض، حالة الاعتراض، سبب رفض الاعتراض”.

خطوات متابعة حالة شكوي المدفوعات للدعم