الاحتفال باليوم الوطني السعودي 1443 ومدة الإجازة وموعدها في المملكة

الاحتفال باليوم الوطني السعودي 91، هو من أحد أهم المناسبات التي يتنظرها المواطنين والمقيمين للاحتفال بها في مختلف مدن ومناطق المملكة العربية السعودية، حيث يعد الاحتفال بهذا اليوم هو إحياء ذكري توحيد المملكة العربية السعودية، علي يد الملك عبد العزيز أل سعود والذي تمكن من استعادة مكانها وارتفاع شأنها بين دول العالم العربي، وفي هذا اليوم قد تم تغيير اسم البلاد من مملكة الحجاز ونجد إلي الاسم الحالي المملكة العربية السعودية، بناء علي أمر ملكي الصادر من ملك البلاد في هذا الوقت، واصبح الاحتفال بهذا اليوم احتفالاً شعبياً ورسمياً في كل عام، لذا فقد قامت الجهات الحكومية بمنح المواطنين عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين حتي يمكنهم الاستمتاع و الاحتفال وتخليد ذكري هذا اليوم الوطني.

الاحتفال باليوم الوطني 91 ومدة الإجازة

من المعروف أن الإجازة الوطنية هي يوم الثالث والعشرون من سبتمبر من كل عام ميلادي، وقد قامت بعض الجهات المسؤولة في المملكة بالإشارة إلي أن القطاعات العامة والقطاعات الخاصة تحصل علي إجازة رسمية مدفوعة الأجر ليوم واحد فقط، وفي هذا العام يتصادفان اليوم الثالث والعشرون يوافق يوم الخميس والذي يليه أجارة نهاي الأسبوع لذا فتمتد الاحتفالات لمدة ثلاث أيام فعلية في أيام الخميس والجمعة والسبت، أما بخصوص أجازة المدارس فقد قامت وزارة التربية والتعليم السعودي من الإعلان علي أن بداية الإجازة يوم الأربعاء الموافق الثاني والعشرين من شهر سبتمبر2021 ميلادية، والموافق الخامس عشر من صفر 1443، وتقوم الجهات المسؤولة من منح جميع الطلبة والطالبات والمعلمين والعاملين في العملية التعليمية إجازة، علي أن يعود الطلاب بعد الاحتفال مرة أخري يوم الأحد من الأسبوع الذي يليه.

طريقة الاحتفال باليوم الوطني السعودي 91

يقوم المواطنين المواطنات والأطفال بالخروج إلي المنتزهات حيث تقوم الجهات المسؤولة بتزيين الميادين والشوارع والحدائق ويتم عمل ملصقات وزينة وأعلام للمملكة،وتقوم بعض الأسر بإعداد اشهي الحلويات الباردة والأكلات السعودية المشهورة، كما يتم عمل بعض الحفلات الغنائية الموسيقية وعروض من التراث السعودي كما يتم عرض بعض المسرحيات، يقوم بعض المواطنين والأطفال بارتداء الملابس الوطنية والتراثية الخاصة بالمملكة، كما يتم تقديم الهدايا وتبادل الرسائل بين الأهل والأحباب.