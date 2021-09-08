إمكان الراجحي للتمويل و أهم الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على التمويل

إمكان الراجحي للتمويل و أهم الشروط تعد من احدي و أكبر شركات التمويل على أراضي المملكة العربية السعودية لأنها تقدم افضل القروض التمويلية لكل السعوديين بطريقة سهلة وميسرة، تعمل شركة إمكان الراجحي على تمويل العديد من فئات المجتمع السعودي حتى يستفيد الجميع من الخدمات التمويلية سواء كان في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص وللحصول على تمويل إمكان الراجحي يجب توافر عدد من الشروط في المتقدم لتتم عمليات التمويل في شركة إمكان من خلال شبكات الأنترنت عبر الموقع الإلكتروني.

شروط قرض إمكان الراجحي للتمويل

بعد توضيح مبسط تعرفنا من خلاله عن ما هي شركة إمكان الراجحي للتمويل وبعد سوف نستوضح في السطور القادمة شروط قرض إمكان الراجحي للتمويل والتي من خلالها يحصل العميل على التمويل السريع.

ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عاما ولا يزيد عن 60 عاما.

للحصول على قرض إمكان الراجحي يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

كما يستوجب أن يكون المتقدم للحصول على قرض إمكان يعمل في القطاعين سواء الحكومي أو الخاص.

يشترط ألا يزيد عمر المتقدم للحصول على طلب قرض إمكان أكثر من 70 عاما.

يلزم ألا يقل راتب المتقدم الحصول على القرض اقل من 2000 ريال سعودي وهذا للعمال.

ألا يقل رواتب أصحاب المعاشات عن 1900 ريال سعودي للحصول على القرض.

لابد من وجود سجل ائتماني مناسب مستفيد.

ليس من الضروري توافر كفيل.

يجب أن يكون حساب سارى للشخص المتقدم في الراجحي.

إحضار ما يوضح اخر ثلاث رواتب في المصرف.

يشترط أن تكون فتره الخدمة شهر فقط لجميع العملاء محولي الرواتب للمصرف.

التمويل متاح من 5,000 الآف ريال حتى مليوني ريال في الحكومة ومليون ونصف ريال القطاع الخاص مدة التمويل تبدأ من سنة حتى خمس سنوات.

المستندات والأوراق المطلوبة للحصول على قرض إمكان

يجب توافر كشف حساب لأخر ثلاثة اشهر من البنك أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمصرف.