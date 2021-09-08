ظهرت الآن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2021. وذلك بعد أن تم اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي. حيث بلغت نسبة النجاح في الدور الثاني لهذا العام 89.67، وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 211628 طالب وطالبه، وبلغ عدد الطلاب الناجحين في هذا الدور 189766 طالب وطالبه.

وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، بأن إجمالي عدد الطلاب الحاضرين لأداء امتحانات الدور الثاني في الدبلومات الفنية قد بلغ 211628 طالب موزعين كالتالي (عدد 2646 طالب وطالبه في الدبلومات الفنية نظام الخمس سنوات) (وعدد 208982 طالب وطالبه في نظام الثلاث سنوات).

كيفية الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2021 برقم الجلوس:-

أتاحت وزارة التربية والتعليم رابط الكتروني للاستعلام من خلاله على نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021 وذلك من خلال إتباع الخطوات الآتية:-

1- الدخول على مركز معلومات وزارة التربية والتعليم.

2- يتم النقر على بوابة أعمال امتحانات الدبلومات الفنية.

3- يتم النقر على نتيجة الدبلومات الفنية 2021 يتم إدخال رقم الجلوس ثم الضغط على عرض.

كما يسعدنا أبناؤنا طلبة وطالبات الدبلومات الفنية بنظاميها الثلاث سنوات والخمس سنوات، استقبال طلباتكم بشأن معرفة نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021 فقط قم بترك رسالة أسفل الموقع تتضمن الاسم ورقم الجلوس.

من جهته قدم نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني الدكتور محمد مجاهد، الطلبة والطالبات الناجحون في الدور الثاني للدبلومات الفنية، مشيراً إلى أن سبب التأخر في إعلان النتيجة هو اعطاء تعليمات مشددة لرؤساء الكنترولات بضرورة أن يتم إجراء كافة أعمال إعلان النتيجة من تصحيح وترصيد لدرجات الطلاب على الحاسب الآلي بدقة متناهية.

مشيراً إلى أن الدولة المصرية لن تتواني عن تطوير كافة نوعيات التعليم الفني، إدراكاً منها بأن التعليم الفني هو قاطرة النمو والتنمية لأي بلد باحث عن النمو، ولهذا فإن كافة تخصصات التعليم الفني سوف تشهد تطوراً كبيراً في السنوات المقبلة لتكون متوافقة ومرتبطة بسوق العمل، كما أنه تم إتاحة فرص كبيرة أمام طلبة وطالبات التعليم الفني لدخول الجامعات أسوة بزملائهم في الثانوية العامة.