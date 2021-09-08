خطوات التسجيل في منصة الاختبارات المركزية 1443 عبر منصة مدرستي ekhtibar

خطوات التسجيل في منصة الاختبارات المركزية 1443 للتسجيل في الاختبارات المركزية التي أعلنت عنها وزارة التعليم السعودية خلال الأيام الأخيرة هو أكثر ما يتم البحث عنه في هذا التوقيت بشكلٍ كبير من قبل الطلاب وكذلك أولياء الأمور، وذلك لكي يتم التسجيل في اختبارات تنمية المهارات التي أعلنت الوزارة رسميا عن تطبيقها على كافة المراحل الدراسية في السعودية بداية من الصف الثاني الابتدائي وحتى الصف الاول الثانوي، رابط التسجيل في منصة الاختبارات المركزية 1443 وسوف نوضح تم خلال هذا المقال رابط التسجيل في منصة الاختبارات المركزية لكي يتم التسجيل في الاختبارات المركزية من قبل الطلاب عبر منصة مدرستي الالكترونية المخصصة لتقديم الخدمات المختلفة للطلاب.

منصة الاختبارات المركزية للتسجيل في الاختبارات المركزية

في إطار سعي وزارة التعليم السعودية إلى تطوير العملية التعليمية والعمل على تعزيز مهارة الطلاب في المراحل الدراسية المختلفة، فقد أعلنت عن ضرورة تسجيل الطلاب في منصة الاختبارات المركزية لكي يتم التسجيل في الاختبارات المركزية التي تهتم بتعزيز مهارات الطلاب في المواد الأكاديمية المختلفة، وتتجلى أهمية هذه الاختبارات المركزية في جعل المعلمين على اطلاع دائما بالمستوى التحصيلي الخاص بكافة الطلاب في كافة المواد الدراسية المختلفة، وذلك ليتم تعزيز مهارات الطلاب بعد التعرف على نواحي القصور في المستوى التحصيلي للطلاب رسميا، ويتم تقديم هذه الاختبارات للطلاب من خلال منصة مدرستي بداية من الصف الثاني الابتدائي وحتى الصف الأول الثانوي.

خطوات التسجيل في منصة الاختبارات المركزية 1443

يمكن التسجيل في منصة الاختبارات المركزية للطلاب لكي يتم التسجيل في الاختبارات المركزية بسهولة وذلك من خلال ما يلي من خطوات.