رابط تسجيل الاختبارات المركزية في منصة مدرستي 1443 madrasati sa

تسجيل الاختبارات المركزية في منصة مدرستي 1443 يعد ذلك من ضمن أكثر الاشياء التي يبحث عنها علي شبكة الأنترنت الكثير من الطلاب والطالبات حتي يقومون بالتسجيل في هذه الاختبارات التي تمنحها المنصة إلي كل من الطلاب والطالبات في هذه الفترة حتي يتم مساعدتهم بشكل كبير في قياس مدي قدرة الطالب.

تسجيل الاختبارات المركزية في منصة مدرستي 1443

تعد منصة مدرستي التعليمية هي أحدث الخدمات التعليمية الرقمية التي قدمتها وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية للطلاب وذلك لأن يتم عليها العديد من العمليات التعليمية حيث تعد هذه المدرسة عبارة عن مدرسة ولكن علي شبكة الأنترنت ويتم توفير للطلاب كافة الخدمات التي يحتاج لها عبر تلك المنصة الرقمية.

طريقة التسجيل في منصة مدرستي

يجب أن يكون لدي الطالب أو ولي الامر أو المعلم حساب علي هذه المنصة من أجل ان يستطيع الدخول لها حيث يمكن التسجيل فيها عبر القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية:

الذهاب إلي موقع منصة مدرستي التعليمية علي شبكة الأنترنت.

اختيار إنشاء حساب جديد.

بعد ذلك تقوم بكتابة أسم المستخدم الخاص بحسابك في نظام نور.

تكتب رقم السر لحسابك في نظام نور.

بعد ذلك تقوم باختيار تفعيل الحساب.

تقوم بالذهاب إلي تطبيق توكلنا.

تقوم باختيار من الصفحة تفعيل حساب منصة مدرستي.

بعد ذلك تكتب البيانات المطلوبة منك.

الضغط علي زر التفعيل.

طريقة تسجيل الاختبارات المركزية في منصة مدرستي 1443

يمكن أن تقوم بعملية تسجيل الاختبارات الإلكتروينة عن طريق المنصة عبر القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تكون كالأتي