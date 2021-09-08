رؤساء برلمانات العالم يشيدون بجهود الإمارات في أفغانستان

أشاد أكثر من 100 رئيس برلمان من المشاركين في المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء برلمانات العالم في فيينا، بالجهود الإنسانية التي قامت بها دولة الإمارات للمساعدة في إجلاء آلاف المواطنين الأفغان ورعايا مختلف دول العالم من أفغانستان.
كما قامت الإمارات باستضافة 5 آلاف من المواطنين الأفغان، الذين تم إجلاؤهم من بلدهم قبل سفرهم إلى دول أخرى.
كما أشاد المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء برلمانات العالم، الذي نظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، بجهود مختلف دول العالم التي ساهمت في دعم الجهود الإنسانية في أفغانستان، وفق ما ذكرت وكالة "وام".
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