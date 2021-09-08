سقوط طائرة عسكرية غرب الخرطوم

جدة - نرمين السيد - ذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا" أن طائرة عسكرية سقطت، اليوم الأربعاء، داخل المياه الممتدة للنيل الأبيض فى منطقة الشقيلاب غربى الخرطوم، فيما لم تؤكد أية جهة عسكرية رسمية هذا الأمر.





ونقلت "وكالة السودان للأنباء"، عن شهود عيان من سكان المنطقة قولهم إن قوة عسكرية هرعت إلى مكان الحادث، إلا أنه لم يتم حتى الآن تحديد موقع الطائرة. ووصلت قوات الدفاع المدنى وجنود من سلاح البحرية السودانية إلى موقع الحادث الذى طوقته الشرطة والقوات الأمنية ومنعت دخول المواطنين إلى محيطه. وقال سكان المنطقة إنهم سمعوا دوى ارتطام الطائرة بالمسطح المائى، فيما حلقت طائرات مروحية فوق المنطقة.

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