الرئيس الأفغانى: أبدى استعدادى الكامل للتحقيق فى ذمتى المالية

وقال "غنى"، فى بيان نشره اليوم عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، إن مزاعم تهريبه الملايين من الدولارات من أموال الشعب الأفغانى "هى قطعًا خاطئة ولا أساس لها".
وأكد "غنى" أنه سبق وأن أعلن وزوجته عن ممتلكاتهما، موضحًا أن الأخيرة سجلت ما ورثته عن عائلتها فى وطنها الأصلى لبنان.
ورحب بإجراء "تدقيق رسمى أو تحقيق مالى تحت رعاية الأمم المتحدة أو أى جهة مستقلة وملائمة لتأكيد صدقه".
كما قدم غنى للشعب الأفغانى "عميق أسفه على انتهاء صفحة ولايته بشكل مأساوى مثل سابقيه من دون تحقيق الأمن والازدهار، وعدم تحقيق نهاية مختلفة".
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