أفغانستان.. طالبان تمنع إقامة التظاهرات دون تصريح

جدة - نرمين السيد - وأورد تلفزيون "سكاى نيوز" البريطانى الناطق بالإنجليزية فى خبر عاجل، أن الحركة حظرت التظاهرات بالعاصمة كابول وغيرها من المقاطعات دون إذن مسبق من وزارتى العدل والداخلية. كما تابعت الحركة أن أى عواقب تلحق بمن ينتهكون تلك القرارات هى مسؤوليتهم الخاصة.

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