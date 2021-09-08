قرض بنك الراجحي السريع ببطاقة الهوية بدون كفيل وكيفية الحصول عليه

قرض بنك الراجحي من أكثر عمليات البحث الرائجة في المملكة العربية السعودية، حيث يتميز هذا القرض بإنه سريع يتم الحصول عليه من خلال بطاقة الرقم القومي بدون أي تعقيدات بنكية من قبل البنك وبدون كفيل، وتيح إمكانية الحصول على قرض مصرف الراجحي من قبل المواطنين أو الأشخاص المقيمين في السعودية بكل سهولة ويسر من خلال خطوات معينة، نوضحها لكافة متابعينا من خلال هذا المقال حيث يشترط بعض الشروط التي يتم توافرها وفقاً لمعايير محددة، كما يضم بنك الراجحي العديد من المميزات التي يتمتع بها القروض.

مميزات التمويل الشخصي من الراجحي:

يتمتع التمويل الشخصي بالعديد من المميزات من قبل بنك الراجحي ونوضح من خلال هذا المقال نوضح هذه المميزات:

يتميز قرض الراجحي ميسر وسهل لجميع الفئات والقطاعات سواء الحكومي أو الخاص أو العسكري.

يفترض منح التمويل للأشخاص الراغبين في الحصول عليه بدون تعقيد بأبسط مستندات وأقل راتب شهري.

يتم التمويل الإضافي بعد سداد 20% من قيمة التمويل الحالي

جميع المنتجات والبرامج لدى المصرف حاصلة على مصادقة من هيئة الرقابة الشرعية

يقدم القرض بدون ضمان لتسهيل الإجراءات.

يمكن سداد القرض على فترات طويلة تصل إلى 60 شهراً بأقساط شهرية تناسب الدخل، علماً بإنه يتم احتسابها من خلال قيمة الالتزامات الشخصية لديك لمنع التعثر في السداد.

كيفية طلب قرض بنك الراجحي بدون كفيل:

يتم التقديم للحصول على قرض بنك الراجحي بدون كفيل ليشمل المواطنين والوافدين وفقاً لشروط محددة وهي:

على أن يكون الشخص المتقدم أو المتقدمة على رأس العمل في إحدى الشركات أو الجهات المعتمدة لدى المصرف لا يزيد العمر عن 60 سنة أما بالنسبة للمتقاعدين لا يزيد عن 70 سنة وقت سداد آخر قسط. يشترط أن يكون الدخل الشهري للراغب في الحصول على قرض مصرف الراجحي 2000 ريال سعودي كحد أدنى، والمتقاعدين 1.99 ريال سعودي أما الوافدين الحد الأدنى للراتب حوالي 5000 ريال سعودي. الدخول على الرابط الرسمي للمصرف الراجحي تعبئة نموذج الطلب الخاص بالتمويل الشخصي “وطني”

كيفية التواصل مع مصرف الراجحي:

نظراً لتساؤل العديد من الأشخاص المستفيدين من قرض الراجحي عن كيفية التواصل مع البنك في حالة مواجهة مشكلة أثناء الحصول على القرض يتم التواصل من خلال:

رقم خدمة العملاء الموجود أسفل الصفحة الرسمية لبنك الراجحي

يمكن التواصل من خلال خدمة المستفيدين عبر الدخول على صفحة تويتر لبنك الراجحي

تحميل تطبيق الراجحي على الهاتف لكافة الأنظمة

عرض التمويل التأجيري: ومن مميزاته (دفعة أولى 0% – رسوم إدارية 0% – متوفر برنامج 50/50 – الدفعة الأخيرة حتى 40%).

عرض سداد المديونية: ومن مميزاته (بدون رسوم إدارية – هامش ربح تنافسي – تأجيل سداد استحقاق أول قسطين للعميل – فترة السداد تصل إلى 60 شهراً – معدل النسبة السنوي يبدأ من 1.03% لجميع الشرائح).

عرض التمويل الشخصي: ومن مميزاته (استرداد الرسوم الإدارية – هامش ربح تنافسي – فترة السداد تصل إلى 60 شهراً – معدل النسبة السنوي يبدأ من 1.03%).

عرض التمويل العقاري: ومن مميزاته (هامش ربح تنافسي – فترة سداد تصل الى 35 سنة – معدل النسبة السنوي يبدأ من 3.74% – الرسوم الإدارية ورسوم التقييم مستردة – العرض يشمل جميع منتجات التمويل العقاري).

عرض البطاقات: ومن مميزاته (مجاناً مدى الحياة).

تحديث: عروض التمويل لشهر سبتمبر:تطبيق الراجحي الجديد 2021:

أعلن مصرف الراجحي عن توفير تطبيق الراجحي الجديد الذي يضم عدد هائل من الخدمات التي يمكن الاستفادة منها من قبل المواطن السعودي والشخص المقيم، حيث يسهل هذا التطبيق التعامل مع الحساب البنكي بكل سهولة دون أي ضغط أو جهود، ويتم تحميل التطبيق لكافة الأنظمة “الأندرويد – الأيفون”، كما يمكن تحميل التطبيق من خلال الحاسوب اللوحي.