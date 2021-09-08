“بوابة التوظيف” eapps.ngha.med.sa وظائف الحرس الوطني يعلن توفير 275 الشؤون الصحية

eapps.ngha.med.sa وظائف الحرس الوطني السعودي التي يترقب الالتحاق فيها الآلاف من السعوديين، أعلنت إدارة الشؤون الصحية في الوزارة عن توفير 275 وظيفة شاغرة من حملة الثانوية العامة، وتتوفر الوظائف في الرياض، جدة، المدينة المنورة، الأحساء، الدمام، وقد أعلنت ألية التقديم والتسجيل في تلك الوظائف الشاغرة.

وظائف الحرس الوطني السعودي

وتقوم بوابة التوظيف الموحدة باستقبال طلبات الآلاف للراغبين في العمل من الجنسين من الشهادات العليا والمتوسطة وأيضا الثانوية العامة، وتقوم عدد من المؤسسات بتقديم طلبات العمل فيها، للعمل بالقطاع الحكومي بالمملكة كما تضمن البوابة الحصول على المعلومات الأدق للمتقدمين بالاتفاق مع قاعدة البيانات العامة للملكة.

أعمال الشؤون الصحية

تكثر المؤسسات الصحية في المملكة وتتزايد باستمرار وفق خطط المملكة في إنشاء المزيد من المؤسسات الصحية، وذلك لاستيعاب الأعداد من المرضى في ظل جائحة كرونا والعديد من الأمراض، وخاصة بأن المملكة يفد عليها في كل عام الملايين من الوافدين للعمل وأداء شعيرتي الحج والعمرة، ويكون على المؤسسة الصحية بالمملكة بخدمة الأعداد الأكبر من الزائرين إلى المملكة، ولذلك تقوم بطلب توظيف عدد من الوظائف الصحية من الأطباء والممرضين وكذلك عدد من العمالة والشؤون الإدارية أيضا.

الوظائف الجديدة المتاحة

قامت إدارة الشؤون الصحية في الحرس الوطني السعودي بالإعلان عن توفير 275 وظيفة شاغرة لديها لحملة الثانوية العامة فما يزيد، وذلك في عدد من المدن مثل الرياض والمدينة المنورة وجدة والإحساء، ويكون على الراغبين في التقديم التوجه لبوابة التوظيف ومتابعة شروط العمل قب التقديم فيها، وتكون تلك الوظائف:

38 وظيفة متاحة في مدينة جده والدمام

17 وظيفة صحية في جده والأحساء.

عدد 66 وظيفة صحية وطبية في الرياض وجدة والمدينة المنورة.

عدد 92 وظيفة متاحة بالتمريض.

3 وظائف هندسية.

59 فرصة تدريبية في جده والدمام والأحساء.

بوابة التوظيف الحكومية

هي المكان الرسمي للمتقدمين في وظائف الحرس الوطني الذي يكون عليهم التقديم فيه، وهو المكان الرسمي والوحيد، ويكون على المتقدمين قراءة شروط ومؤهلات الوظائف قبل التقديم ثم الإقرار بصحة ما قدم عبر بوابة التوظيف الحكومية، ويكون للمسجلين حساب على البوابة ومن لم يكن له حساب يتم تحويله تلقائيا عبر بوابة النفاذ الوطني الموحدة باسم المستخدم وكلمة المرور عبر بوابة ابشر.

يتم الدخول على بوابة التوظيف الموحدة. يقوم المستخدم الموافقة على الشروط والإقرار بها. يتم الدخول بالاسم ورقم الهوية. يتم التسجيل ثم التأكد من البيانات قبل الخروج.

كيفية التقديم على eapps.ngha.med.sa وظائف الحرس الوطني