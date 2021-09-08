أخبار اليمن : جريح بالحديدة وغارات على مأرب والجوف وصعدة

جريح بالحديدة وغارات على مأرب والجوف وصعدةأصيب مواطن اليوم بنيران قوى العدوان بمحافظة الحديدة، فيما شن الطيران المعادي غارات على مأرب والجوف وصعدة.

وأوضح مصدر أمني أن قوى العدوان استهدفت قرية قطابا في الجبلية بمديرية التحيتا بالعديد من القذائف، ما أدى إلى إصابة مواطن بجروح خطيرة وتضرر عدد من المنازل.

وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن 12 غارة على صرواح و4 غارات رحبة وجبل مراد بمأرب، وغارة على منطقة اللبنات في حزم الجوف، وغارة على منطقة الفرع في كتاف بصعدة.