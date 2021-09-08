جريح بالحديدة وغارات على مأرب والجوف وصعدة
أصيب مواطن اليوم بنيران قوى العدوان بمحافظة الحديدة، فيما شن الطيران المعادي غارات على مأرب والجوف وصعدة.
وأوضح مصدر أمني أن قوى العدوان استهدفت قرية قطابا في الجبلية بمديرية التحيتا بالعديد من القذائف، ما أدى إلى إصابة مواطن بجروح خطيرة وتضرر عدد من المنازل.
وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن 12 غارة على صرواح و4 غارات رحبة وجبل مراد بمأرب، وغارة على منطقة اللبنات في حزم الجوف، وغارة على منطقة الفرع في كتاف بصعدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : جريح بالحديدة وغارات على مأرب والجوف وصعدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.