مراكز الاقتراع في المغرب تغلق أبوابها.. وبدء فرز الأصوات

أغلقت مراكز الاقتراع في المغرب أبوابها، عند الساعة السادسة مساء بتوقيت غرينتش، الأربعاء، بعدما أدلى الناخبون بأصواتهم، في ثالث انتخابات تشتهدها البلاد منذ إقرار دستور 2011.

وبحسب بيانات صادرة عن وزارة الداخلية المغربية، فإن نسبة المشاركة في هذه الانتخابية البرلمانية والمحلية بلغت 36 في المئة حتى الخامسة من مساء الأربعاء.

وذكر مراسلو "دوت الخليج" في المغرب، أن وتيرة الإقبال على التصويت ارتفعت مساء، فيما شهدت الأقاليم الجنوبية "إقبالا قياسيا"، حسب النتائج الأولية.

وأفادت مصادر "دوت الخليج" في مدينة العيون، كبرى مدن الصحراء المغربية، بأن نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية والإقليمية والنيابية، الأربعاء، بلغت 23 بالمئة منتصف النهار، مقارنة بـ12 بالمئة بباقي مناطق المغرب.

وكانت مراكز التصويت في المغرب قد فتحت أبوابها صباح الأربعاء، في انتخابات عامة لاختيار أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 395، وأعضاء مجالس المحافظات.

ويراهن نحو ثلاثين حزبا على إقناع حوالي 18 مليون مغربي مسجلين في القوائم الانتخابية بالمشاركة في التصويت، لتجاوز نسبة 43 في المئة المسجلة قبل خمسة أعوام، علما أن عدد البالغين سن التصويت يقارب 25 مليونا، من أصل 36 مليونا من سكان المملكة.

ويعين العاهل المغربي الملك محمد السادس بعد الانتخابات، رئيس وزراء من الحزب الذي يحصل على الكتلة الأكبر في البرلمان، ليشكل حكومة جديدة لخمسة أعوام.